Новый премьер Украины станет известен 29 августа

Новый глава правительства Украины будет публично представлен 29 августа. Б этом сообщил народный депутат Давид Арахамия, избранный в Верховную раду от президентской партии «Слуга народа», передает RT. Парламентарий пообещал, что в тот день «все узнают очень многое», отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

На 29 августа назначено первое заседание обновлённой Рады после внеочередных выборов. Арахамия также утчонил, что в новом правительстве, которое будет сформировано президентской политической силой, свой пост может точно сохранить один член нынешнего кабинета министров. При этом депутат не назвал никаких фамилий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым премьер-министром должен стать профессиональный экономист, который ранее не стоял во главе правительства, парламента или фракции в Раде.

