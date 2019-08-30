Новый генпрокурор Украины заявил, что «хочет крови». В правовом смысле

Руслан Рябошапка, который стал новым генпрокурором Украины, заявил, что планируется привлекать чиновников к ответственности еженедельно. А также – в правовом смысле – «хочет крови». Он подчеркнул, что намерен вернуть государству максимальный объем украденных активов.

Рябошапка назвал возвращение активов своим приоритетом на ближайшие годы.

Напомним, в ночь на пятницу Владимир Зеленский назначил Руслана Рябошапку генеральным прокурором страны. Об этом говорится в указе, размещенном на сайте главы государства. До последнего времени он занимал должность замглавы офиса президента Украины. Выступая перед голосованием, он заявил, что первым направлением своей деятельности считает «перезагрузку и обновление системы».

Накануне Верховная рада Украины одобрила отставку Юрия Луценко с должности генерального прокурора страны по представлению Владимира Зеленского.

В июле НСН писала, что генеральный прокурор Украины Юрия Луценко исчез из страны. Об этом рассказал адвокат бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов. Ранее он занимал должность первого заместителя главы президентской администрации. Как утверждает в соцсетях Портнов, сейчас обязанности главы надзорного ведомства исполняет первый заместитель Луценко Дмитрий Сторожук.

Сразу после этого сообщения пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган опровергла утверждение об исчезновении своего шефа. В том же Facebook она написала, что Луценко и вместе с ней находятся в официальном отпуске. «А вот наши враги исчезнут, как роса на солнце», — добавила Сарган.

