Новости за ночь: Украина отвергла предложение «Газпрома»

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Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» к «Нафтогазу» неприемлемо для Украины. Он сообщил, что предложение о продлении контракта на транзит газа либо заключении нового на один год с взаимным отказом от претензий получено. В эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV Оржель пояснил, что это означает, что Украина должна отказаться от арбитражей и «подписать договор лишь на один год пользования нашей газотранспортной системой». По мнению главы Минэнерго, сторонам необходимо найти компромисс. Кроме того, министр отметил, что и без контракта по транзиту с «Газпромом» Украина зимой не замерзнет.



