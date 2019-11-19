Новости за ночь: Украина отвергла предложение «Газпрома»
Главные события ночи по версии НСН.
Глава Минэнерго назвал предложение «Газпрома» по транзиту неприемлемым
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» к «Нафтогазу» неприемлемо для Украины. Он сообщил, что предложение о продлении контракта на транзит газа либо заключении нового на один год с взаимным отказом от претензий получено. В эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV Оржель пояснил, что это означает, что Украина должна отказаться от арбитражей и «подписать договор лишь на один год пользования нашей газотранспортной системой». По мнению главы Минэнерго, сторонам необходимо найти компромисс. Кроме того, министр отметил, что и без контракта по транзиту с «Газпромом» Украина зимой не замерзнет.
Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии
Турция заявила, что может продолжить военную операцию в Сирии. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, Анкара пойдет на такой шаг в случае, если Россия и США не выполнят обязательств по отводу курдских формирований из зоны безопасности. Дипломат сообщил, что «на сегодняшний день Москва и Вашингтон свои обещания не выполнили». «Если мы не получим результата, то снова сделаем то, что нужно», — цитирует Чавушоглу Anadolu.
Суд арестовал охранника после бойни в колледже Благовещенска
Благовещенский городской суд арестовал на два месяца охранника Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства Олега Ермолова, где 14 ноября студент устроил стрельбу. Как сообщает «Интерфакс», охранник будет находиться под стражей до 14 января. Следствие полагает, что обвиняемый может скрыться. Прокуратура поддержала ходатайство об аресте. Сам Ермолов заявил в суде, что не считает себя виновным и что сделал он все согласно инструкции. Сотрудник ЧОПа «Сириус-А» обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
России предстоит встреча с Данией на Евро-2020
Сборная Дании по футболу сыграла вничью с командой Ирландии и квалифицировалась на чемпионат Европы-2020. Там датчанам предстоит встреча со сборной России. Встреча группы D завершилась со счетом 1:1. В результате с 16-ю очками датчане заняли 2-е место в группе. Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Игры пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене. Другие соперники двух команд станут известны по итогам жеребьевки.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В ЕС пригрозили прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов
- Новости за ночь: Украина отвергла предложение «Газпрома»
- Минздрав прокомментировал увольнение увольнение детского трансплантолога
- Путин поручил кабмину представить предложения по проекту моста через Лену
- Украина назвала предложение «Газпрома» «Нафтогазу» неприемлемым