Новости за ночь: Путин предупредил о рисках прекращения транзита газа через Украину
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Владимир Путин назвал условия снижения цены на газ для Украины
Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита российского газа через Украину. Президент России считает, что ситуацию может обострить новый, поданный в ноябре иск, «Нафтогаза» против «Газпрома». При этом Путин подчеркнул, что в случае прямых поставок газа Москва готова снизить цену на него «до 20 и даже до 25%», но решение остается за Украиной.
Напомним, в конце октября Владимир Путин призвал власти Украины обнулить претензии обеих сторон, чтобы выйти из сложившейся ситуации. Напомним, в начале ноября «Нафтогаз» подал против «Газпрома» еще один иск в Стокгольмский арбитраж на $12 млрд.
В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин
С российских прилавков с 2021 года может исчезнуть водка с золотом и добавлением ванилина. Использование элементов декора дает производителям возможность создавать оригинальные напитки. Действующий российский ГОСТ позволяет добавлять золотые и серебряные хлопья и монеты массой не более 3 граммов.
Как пишет РИА Новости, правила прописаны в новом техрегламенте «О безопасности алкогольной продукции». Документ не предусматривает включения элементов декора в водку и другие ликеро-водочные изделия. При этом позволяется использовать только растительное сырье и другие пищевые компоненты.
Посуточную аренду квартир запретили
Дмитрий Медведев запретил посуточную аренду квартир. Премьер-министр подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями. Оно, в частности, запрещает использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг. Также нельзя размещать в квартирах промышленные предприятия.
Использовать жилые квадратные метры для осуществления профессиональной и индивидуальной предпринимательской деятельности можно будет, если это не нарушает права других граждан.
К курортному сезону в Крым запустят несколько новых маршрутов
Поездов в Крым станет больше. В компании – операторе пассажирских перевозок подчеркнули, что рассматривается возможность запуска составов из Кисловодска, Краснодара, Екатеринбурга и Мурманска. Кроме того, может быть увеличено количество маршрутов из Москвы и Санкт-Петербурга.
Первый поезд из Санкт-Петербурга на полуостров отправится 23 декабря, а из Москвы — 24 числа.
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