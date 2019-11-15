Новости за ночь: Путин предупредил о рисках прекращения транзита газа через Украину

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Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита российского газа через Украину. Президент России считает, что ситуацию может обострить новый, поданный в ноябре иск, «Нафтогаза» против «Газпрома». При этом Путин подчеркнул, что в случае прямых поставок газа Москва готова снизить цену на него «до 20 и даже до 25%», но решение остается за Украиной.

Напомним, в конце октября Владимир Путин призвал власти Украины обнулить претензии обеих сторон, чтобы выйти из сложившейся ситуации. Напомним, в начале ноября «Нафтогаз» подал против «Газпрома» еще один иск в Стокгольмский арбитраж на $12 млрд.

