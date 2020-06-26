Новости за ночь: Порошенко нашёл «уникальный шанс» вернуть Крым

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил о появившемся «уникальном шансе» для Киева вернуть контроль над Крымом. По мнению экс-лидера незалежной, речь идёт об экономическом факторе.

В непростых условиях падения цен на нефть и «глубокого кризиса», вызванного пандемией коронавируса, Украина с помощью других государств может «заставить» Россию отказаться от полуострова, так как якобы не имеет возможности его финансировать. Такую точку зрения Порошенко высказал в эфире радиостанции «Тризуб», передает РИА ФАН.

Крым вошел в состав Российской Федерации по результатам всенародного референдума в марте 2014 года после государственного переворота в Киеве. Тогда подавляющее большинство жителей полуострова одобрили воссоединение. Однако Киев продолжает считать Крым формально собственной территорией, «аннексированной» Москвой.

Как отмечает RT, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что для Москвы вопрос принадлежности Крыма закрыт, поскольку референдум о принадлежности полуострова был организован в полном соответствии с международным правом.

