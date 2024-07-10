Нидерланды усилят ПВО Украины вместе с США, Германией, Италией и Румынией
Нидерланды сотрудничают с США, Германией, Италией и Румынией для укрепления противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщил премьер-министр Дик Схоф.
На прошлой неделе премьер-министр Нидерландов, вместе с министром обороны Рубеном Брекелмансом и министром иностранных дел Каспаром Велдкампом, прибыл в Вашингтон для участия в саммите НАТО. Это была их первая поездка за пределы Европы с момента вступления в должности.
Схоф сообщил в среду, что на саммите НАТО он лично познакомился с Владимиром Зеленским. Глава нидерландского правительства сообщил, что он вновь заверил президента Украины в поддержке со стороны Нидерландов во всех необходимых вопросах.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в свою очередь объявил, что страна выделит дополнительные €300 млн на закупку боеприпасов для истребителей F-16, которые будут отправлены в Украину, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru