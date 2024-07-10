Нидерланды усилят ПВО Украины вместе с США, Германией, Италией и Румынией

Схоф сообщил в среду, что на саммите НАТО он лично познакомился с Владимиром Зеленским. Глава нидерландского правительства сообщил, что он вновь заверил президента Украины в поддержке со стороны Нидерландов во всех необходимых вопросах.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в свою очередь объявил, что страна выделит дополнительные €300 млн на закупку боеприпасов для истребителей F-16, которые будут отправлены в Украину, передает «Радиоточка НСН».

