Нидерланды усилят ПВО Украины вместе с США, Германией, Италией и Румынией

Нидерланды сотрудничают с США, Германией, Италией и Румынией для укрепления противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщил премьер-министр Дик Схоф.

На прошлой неделе премьер-министр Нидерландов, вместе с министром обороны Рубеном Брекелмансом и министром иностранных дел Каспаром Велдкампом, прибыл в Вашингтон для участия в саммите НАТО. Это была их первая поездка за пределы Европы с момента вступления в должности.

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Схоф сообщил в среду, что на саммите НАТО он лично познакомился с Владимиром Зеленским. Глава нидерландского правительства сообщил, что он вновь заверил президента Украины в поддержке со стороны Нидерландов во всех необходимых вопросах.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в свою очередь объявил, что страна выделит дополнительные €300 млн на закупку боеприпасов для истребителей F-16, которые будут отправлены в Украину, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: government.nl
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