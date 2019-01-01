Названы причины бунта в колонии Одессы

Условия, способствующие возникновению бунтов в исправительных учреждениях, существуют по всей Украине. Об этом РИА ФАН рассказал один из заключённых, который поддерживает связь с Южной исправительной колонией №51 в Одессе, где вспыхнули беспорядки.

Он рассказал, что волнения начались там еще несколько дней назад. Осуждённые решили бойкотировать работу из-за плохой еды. Вслед за этим администрация колонии решила вывести оттуда, так называемого, «ответчика за лагерем» и приближенную к нему «братву». В результате, заключенные взбунтовались.

По данным источника, бунтовщики сожгли помещения на территории колонии и, предположительно, пожарную машину. Произошли столкновения со спецназом. Сейчас идут мирные переговоры. Источник также отметил, что самые плохие условия содержания на Украине — в следственных изоляторах. Плохое питание, во многих СИЗО и лагерях есть клопы и вши.

Напомним, что 27 мая 2019 года стало известно о массовых беспорядках в расположенной в Одессе Южной исправительной колонии общего режима №51. При этом появившаяся в ряде СМИ информация о погибших и побеге заключенных впоследствии не подтвердилась.

