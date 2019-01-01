Названы основные тренды парламентской кампании на Украине

Киевские эксперты и политологи подвели итоги регистрации кандидатов на выборы в Верховную раду, сообщает РИА ФАН.

Известный политолог Александра Решмедилова сообщила, что, на досрочных парламентских выборах зарегистрировано более 5800 кандидатов в народные депутаты. Подчеркнуто, что в нескольких мажоритарных округах зарегистрировались более десятка «Зеленских» и несколько «Тимошенко».

В Раду могут попасть пять политических партий: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За життя», «Батькивщина» , «Голос» и «Европейская солидарность».

Досрочные выборы Рады пройдут 21 июля.







