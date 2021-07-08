Названо имя нового пресс-секретаря Зеленского
Телеведущий Сергей Никифоров стал новым пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил медиаконсультант офиса главы государства Михаил Подоляк.
Слова представителя офиса Зеленского приводит портал НВ. Подоляк подчеркнул, что завершается «специальная юридическая проверка перед подписанием трудового договора» с Никифоровым. После президент свои указом назначит нового пресс-секретаря.
Подоляк отметил, что пресс-атташе уже приступил к своим обязанностям и сопровождал Зеленского во время визита в Литву 6 июля.
По данным НВ, 34-летний Сергей Никифоров — выпускник факультета журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. С 2019 года журналист работал ведущим новостей на телеканале «Украина 24», ранее был сотрудником канала Euronews, в частности, его штаба в Лионе.
Ранее должность пресс-секретаря Зеленского занимала Юлия Мендель. С ней был связан ряд скандалов, после которых журналистское сообщество требовало увольнения Мендель. Пресс-секретарь завершила работу в конце апреля.
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