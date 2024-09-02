Нацбанк Украины решил заменить «копейки» на «шаги»
Национальный банк Украины предложил изменить название национальных металлических монет, отказавшись от русскоязычного варианта «копейка». Согласно законопроекту, разменной мелочи предлагается присвоить наименование «шаг».
Такое название носили мелкие монеты, которые ходили на территории нынешней Украины в XVI—XVII веках. В НБУ обосновали свою инициативу стремлением способствовать процессу дерусификации, а также восстановлением исторической справедливости и возрождением исторических традиций.
Как заявил председатель украинского Центробанка, Андрей Пышный, название «копейка» символизирует «московскую оккупацию». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно задумке НБУ, замена монет будет проходить поэтапно, какое-то время копейки и шаги будут оставаться в обращении одновременно.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кофе робуста дешевеет на бирже с исторических максимумов
- Электронные студенческие билеты и зачетки появились на «Госуслугах»
- Минобороны: Средства ПВО сбили БПЛА над Курской областью
- Путин прибыл в Монголию с официальным визитом
- Игорь Крутой посоветовал Губину вернуться на сцену
- ЕС выразил Монголии обеспокоенность из-за визита Путина и ордера МУС
- Прокуратура Парижа: Расследование против Дурова может занять несколько месяцев
- Главком ВМФ России допустил создание флота в Азовском море
- Шольц назвал тревожной победу ультраправых на местных выборах в Германии
- Нацбанк Украины решил заменить «копейки» на «шаги»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru