Нацбанк Украины решил заменить «копейки» на «шаги»

Национальный банк Украины предложил изменить название национальных металлических монет, отказавшись от русскоязычного варианта «копейка». Согласно законопроекту, разменной мелочи предлагается присвоить наименование «шаг».

Такое название носили мелкие монеты, которые ходили на территории нынешней Украины в XVI—XVII веках. В НБУ обосновали свою инициативу стремлением способствовать процессу дерусификации, а также восстановлением исторической справедливости и возрождением исторических традиций.

Как заявил председатель украинского Центробанка, Андрей Пышный, название «копейка» символизирует «московскую оккупацию». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно задумке НБУ, замена монет будет проходить поэтапно, какое-то время копейки и шаги будут оставаться в обращении одновременно.

