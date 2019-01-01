Украина
Контракты на поставку и транзит истекают в конце текущего года. Украина ожидает, что в газовом вопросе «Россия займет довольно жесткую позицию».
«Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом газа через Украину
4 июля00:32
Украина ожидает перебои в транзите российского газа, об этом заявил в Торонто топ-менеджер «Нафтогаза» Андрей Фаворов, сообщает РИА «Новости».
Контракты на поставку и транзит истекают в конце текущего года. Украина ожидает, что в газовом вопросе «Россия займет довольно жесткую позицию».
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ФОТО: РИА Новости
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