«Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом газа через Украину

Украина ожидает перебои в транзите российского газа, об этом заявил в Торонто топ-менеджер «Нафтогаза» Андрей Фаворов, сообщает РИА «Новости».

Контракты на поставку и транзит истекают в конце текущего года. Украина ожидает, что в газовом вопросе «Россия займет довольно жесткую позицию».

