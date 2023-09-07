НАБУ обвинило Коломойского в присвоении $250 миллионов «Приватбанка»

Национальное антикоррупционное бюро Украрины (НАБУ) обвинило бывшего владельца «Приватбанка» Игоря Коломойского о присвоении активов организации на сумму более 9,2 миллиарда гривен ($247 миллионов). Об этом говорится в сообщении Telegram-канала НАБУ.

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Следствие пришло к выводу, что в период с января по март 2015 года Коломойский придумал план завладения активами «Приватбанка». Для этого кредитную организацию искусственно обязали выплатить подконтрольной компании более 9,2 миллиарда гривен под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигации по искусственно завышенной цене.

Ранее днем Депутат Рады Игорь Мосийчук обвинил Киев в желании отнять у Коломойского телеканал «1+1», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Маркив
ТЕГИ:КоррупцияИгорь КоломойскийУкраина

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