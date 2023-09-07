НАБУ обвинило Коломойского в присвоении $250 миллионов «Приватбанка»

Следствие пришло к выводу, что в период с января по март 2015 года Коломойский придумал план завладения активами «Приватбанка». Для этого кредитную организацию искусственно обязали выплатить подконтрольной компании более 9,2 миллиарда гривен под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигации по искусственно завышенной цене.

Ранее днем Депутат Рады Игорь Мосийчук обвинил Киев в желании отнять у Коломойского телеканал «1+1», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

