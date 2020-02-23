На украинском ТВ проигнорировали запрет и показали советские фильмы

23 февраля 202016:39

В программу украинского телеканала «Интер» 22-23 февраля включены два фильма о советских десантниках. Она размещена на сайте «Интера».

Так, в сетке вещания 22 февраля указан фильм «В зоне особого внимания» (в 11:00) и вторая его часть «Ответный ход» (в 12:50). Повторы картин прошли 23 февраля в 5:40 и 8:30 соответственно.

«Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается», - цитирует РИА Новости анонс к фильмам.

Жёсткое развлечение. Кинокритик о фильме «Т-34»

Напомним, Украина в 2014 году отказалась праздновать День защитника Отечества 23 февраля и перенесла его на 14 октября. Ранее Национальный совет напомнил телеканалам о запрете трансляции фильмов и передач, которые могут создать «положительный образ работников государства-агрессора».

Ранее НСН писала, что посольство Украины в США призвало кинотеатры не показывать российский фильм «Т-34» в Соединенных Штатах. Дипломаты в Facebook обратились с предложением бойкотировать прокат этой «агрессивной» ленты.

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