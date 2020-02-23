На украинском ТВ проигнорировали запрет и показали советские фильмы

В программу украинского телеканала «Интер» 22-23 февраля включены два фильма о советских десантниках. Она размещена на сайте «Интера».

Так, в сетке вещания 22 февраля указан фильм «В зоне особого внимания» (в 11:00) и вторая его часть «Ответный ход» (в 12:50). Повторы картин прошли 23 февраля в 5:40 и 8:30 соответственно.

«Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается», - цитирует РИА Новости анонс к фильмам.