На украинских пограничников напали на границе с Россией

Украина усилила охрану государственной границы. На место происшествия выехал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

«Этой ночью на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием», - говорится в официальном сообщении.

В рамках совместной операции пограничников и Национальной полиции оружие найдено и возращено, продолжается розыск преступников.

Заведено уголовное дело по ст. УК Украины «Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов», «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа». Нарушителям грозит лишение свободы на срок до 15 лет, сообщает ТАСС.

