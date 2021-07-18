На украинских пограничников напали на границе с Россией

Министерство внутренних дел (МВД) Украины заявило о нападении на пограничников в Сумской области - на участке государственной границы с Россией. Двое украинцев пострадали – они получили телесные повреждения.

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Украина усилила охрану государственной границы. На место происшествия выехал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

«Этой ночью на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием», - говорится в официальном сообщении.

В рамках совместной операции пограничников и Национальной полиции оружие найдено и возращено, продолжается розыск преступников.

Заведено уголовное дело по ст. УК Украины «Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов», «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа». Нарушителям грозит лишение свободы на срок до 15 лет, сообщает ТАСС.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ОружиеПограничникиУкраина
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