На украинских пограничников напали на границе с Россией
Министерство внутренних дел (МВД) Украины заявило о нападении на пограничников в Сумской области - на участке государственной границы с Россией. Двое украинцев пострадали – они получили телесные повреждения.
Украина усилила охрану государственной границы. На место происшествия выехал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.
«Этой ночью на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием», - говорится в официальном сообщении.
В рамках совместной операции пограничников и Национальной полиции оружие найдено и возращено, продолжается розыск преступников.
Заведено уголовное дело по ст. УК Украины «Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов», «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа». Нарушителям грозит лишение свободы на срок до 15 лет, сообщает ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+25 018 / сут.
Умерли
148 тыс.+764 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+18 886 / сут.
- Больше половины россиян не устраивает их зарплата
- РФ достигнет докризисного уровня добычи нефти в мае 2022 года
- На украинских пограничников напали на границе с Россией
- Страны ОПЕК+ урегулировали объемы добычи нефти до конца 2022 года
- В России высмеяли намерение СБУ допросить Шойгу в Мариуполе
- Глава британского правительства уйдет на карантин после взаимодействия к больным COVID-19 министром
- Москвичей предупредили о ливнях с градом в понедельник
- Вероника Никульшина из Pussy Riot уехала за границу
- Хинштейн собирается обжаловать домашний арест сбившей троих детей девушки
- СМИ: МЧС предлагает сжигать сухую траву на дачах в 15 м от построек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru