На Украине заявили о «зерновом проклятии», которое приведет к вымиранию страны

Открытие рынка сельхозземли и «зерновое проклятие» спровоцируют дальнейшее сокращение населения на Украине. Об этом " заявил политолог, директор украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире телеканала «Наш».

По словам эксперта, в случае сохранения действовавшего на Украине в последние годы тренда население будет уменьшаться, поскольку оно «просто не нужно».

«Если мы деиндустриализируемся, то нам не нужны заводы большие, самолетостроение, авиастроение. Машиностроение уже почти загнулось, мы его довели до ручки, автомобилестроение мы уже убили окончательно. Значит уже не надо столько рабочей силы, не надо 40 миллионов», — считает политолог.

Карасев добавил, из-за реформы образования на Украине сокращается количество вузов и возникает недостаток специалистов.

По словам специалиста, «зерновое проклятие Украины, что главное тут – зерно». Если его поставками на рынок начнут заниматься крупные предприятия, отличающиеся развитыми технологиями и высокой автоматизацией, украинцы продолжат уезжать из страны. Кроме того, государство не получит «людей с системным, глобальным пониманием того, что такое Украина и какое ее место в мире», и страна будет идти по тренду деградации.

