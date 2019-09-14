На Украине задумали соединить Балтийское и Черное моря по воде

Киев намерен создать водный путь между Балтийским и Черным морями. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Правительство страны рассматривает несколько амбициозных проектов.

«Нам необходимо попробовать построить и соединить водным путем, например, Балтийское и Черное моря. Это абсолютно реально», - высказался Гончарук в ходе встречи на Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, сообщают РИА Новости.

Украинский премьер рассказал, что существует около сорока водных путей, которые позволят соединить два моря. Политик отметил, что для успешной реализации проекта придется договариваться с Польшей и Белоруссией. Гончарук сообщил, что Украина уже приступила к переговорам.

Ранее экс-командующий Черноморским флотом, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН счел бестолковой акцией заход украинского корабля в воды РФ



