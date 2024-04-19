На Украине уволили спикера сил обороны «Юг» Гуменюк
Генштаб ВСУ сообщил об увольнении руководителя пресс-центра сил обороны «Юг» Натальи Гуменюк, отставки которой требовали на Украине из-за препятствования работе СМИ. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале штаба.
«Проведены ротационные мероприятия в отношении начальника центра стратегических коммуникаций сил обороны "Юга"... Принято решение о завершении командировки и исключении из сил и средств соответствующей группировки... Гуменюк», — указали в Генштабе.
Спикер уволена с 19 апреля, отмечает РЕН ТВ.
Ранее представители СМИ Украины потребовали от главкома ВСУ и министра обороны уволить Гуменюк с поста главы пресс-центра сил обороны «Юг», который она занимала с 2022 года. Журналисты призывали заменить руководителя пресс-центра на более компетентного специалиста, умеющего «адекватно и профессионально» взаимодействовать со СМИ, и больше не допускать Гуменюк к управлению коммуникациями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru