На Украине уволили спикера сил обороны «Юг» Гуменюк

Генштаб ВСУ сообщил об увольнении руководителя пресс-центра сил обороны «Юг» Натальи Гуменюк, отставки которой требовали на Украине из-за препятствования работе СМИ. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале штаба.

«Проведены ротационные мероприятия в отношении начальника центра стратегических коммуникаций сил обороны "Юга"... Принято решение о завершении командировки и исключении из сил и средств соответствующей группировки... Гуменюк», — указали в Генштабе.

Спикер уволена с 19 апреля, отмечает РЕН ТВ.

Ранее представители СМИ Украины потребовали от главкома ВСУ и министра обороны уволить Гуменюк с поста главы пресс-центра сил обороны «Юг», который она занимала с 2022 года. Журналисты призывали заменить руководителя пресс-центра на более компетентного специалиста, умеющего «адекватно и профессионально» взаимодействовать со СМИ, и больше не допускать Гуменюк к управлению коммуникациями.

