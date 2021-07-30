На Украине утвердили стратегию внешней политики
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил стратегию внешней политики страны, согласно которой Киев намерен противостоять «агрессивной политике РФ». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Глава украинского МИД отметил, что впервые за 30 лет независимости страна получила «четкую, понятную и содержательную» стратегию внешней политики и назвал это «историческим событием».
«В документе четко определена цель внешней политики – утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны», — цитирует Кулебу РИА Новости.
Как отметил министр, стратегия определяет шесть приоритетных направлений внешней политики, среди которых обеспечение суверенитета и территориальной целостности, противодействие агрессивной политике России, курс на членство в Евросоюзе и НАТО.
Кроме того, в документе указаны цели продвижения экспорта и привлечение инвестиций, защиты прав украинцев за границей и продвижения позитивного имиджа страны.
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