Украина
Выборы в Верховную раду состоятся 21 июля.
На Украине трагически погиб кандидат в депутаты Верховной рады
16 июля22:30
56-летний кандидат в депутаты Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока» Василий Мосякин найден с огнестрельны ранением в Первомайске Николаевской области, сообщает ТАСС.
По версии следствия причиной смерти стало самоубийство, но представители оппозиции считают произошедшее убийством.
Выборы в Верховную раду состоятся 21 июля.
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