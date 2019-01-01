На Украине трагически погиб кандидат в депутаты Верховной рады

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По версии следствия причиной смерти стало самоубийство, но представители оппозиции считают произошедшее убийством.

56-летний кандидат в депутаты Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока» Василий Мосякин найден с огнестрельны ранением в Первомайске Николаевской области, сообщает ТАСС.

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