На Украине сравнили Россию с насильником из-за задержанных в Крыму кораблей
Глава украинского Центра стратегических исследований в интервью НСН иносказательно оценил ответ российского сенатора на требование Украины вернуть корабли.
В Совфеде ответили на требования Украины вернуть корабли, задержанные 25 ноября 2018 года во время вторжения в российские территориальные воды. По словам сенатора от Крыма Сергея Цекова, три военных корабля будут возвращены Украине лишь в случае, если страна признает свою провокацию.
В свою очередь председатель правления украинского Центра стратегических исследований Павел Жовниренко в эфире НСН сравнил подобные заявления российской стороны с требованием насильника к жертве (слушайте аудио).
«Я могу сказать только одно: насильник в ответ на то, что он у жертвы забрал часы, говорит: «я верну часы при условии, что она скажет, что была одета вызывающе и у нее юбка была слишком короткая», - иносказательно заявил политолог.
Напомним, что 25 ноября 2018 годa укрaинские военные корaбли «Бердянск» и «Никополь», a тaкже буксир «Яны Кaпу» вошли в российские территориaльные воды в рaйоне Крымa. После того, как украинские моряки проигнорировали предупреждение со стороны погрaничников ФСБ России, корaбли и их экипaжи были зaдержaны. После инцидента на Украине было введено военное положение.
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