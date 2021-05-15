На Украине создадут кибервойска
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет указ о создании кибервойск страны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина».
«Это решение поддержано всем 21 членом единогласно, присутствовавшим на заседании (СНБО - прим. НСН)» — добавил Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что на прошедшем накануне закрытом заседании Совета обсуждались стратегия кибербезопасности и биологическая безопасность Украины.
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