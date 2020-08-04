На Украине с 6 августа начинается «большая распродажа тюрем», сообщается на сайте Министерства юстиции. Торги пройдут на территории Ирпенского исправительного центра в Киевской области, который также будет выставлен на продажу.

Последние заключенные оттуда были переведены в другой исправительный центр еще в 2019 году. Как пишет Ura.ru со ссылкой на главу украинского Минюста Дениса Малюську, на Украине заполнены только следственные изоляторы, в том числе, в Киеве, Одессе, Херсоне. Их закрывать не планируют. Зато есть потенциал для закрытия тюрем.

Ранее стало известно, что футбольный стадион «Черноморец» вместе с гостиницей, фитнес-центром и другой сопутствующей инфраструктурой продали американскому частному предприятию. Лот ушёл с аукциона за 193 миллиона гривен.

