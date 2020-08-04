На Украине с 6 августа начинается «большая распродажа тюрем»
На Украине с 6 августа начинается «большая распродажа тюрем», сообщается на сайте Министерства юстиции. Торги пройдут на территории Ирпенского исправительного центра в Киевской области, который также будет выставлен на продажу.
Последние заключенные оттуда были переведены в другой исправительный центр еще в 2019 году. Как пишет Ura.ru со ссылкой на главу украинского Минюста Дениса Малюську, на Украине заполнены только следственные изоляторы, в том числе, в Киеве, Одессе, Херсоне. Их закрывать не планируют. Зато есть потенциал для закрытия тюрем.
Ранее стало известно, что футбольный стадион «Черноморец» вместе с гостиницей, фитнес-центром и другой сопутствующей инфраструктурой продали американскому частному предприятию. Лот ушёл с аукциона за 193 миллиона гривен.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
861 тыс.+5 159 / сут.
Умерли
14 351+144 / сут.
Выздоровели
661 тыс.+7 878 / сут.
- Ужасный взрыв в порту Бейрута попал на видео
- Цена золота побила очередной исторический рекорд
- Жириновский призовёт Путина помиловать Фургала при обвинительном приговоре
- Билеты в кинотеатры РФ не будут дорожать
- Захарова обещает «не дать в обиду» задержанных в Белоруссии россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru