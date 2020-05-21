На Украине разрешили не платить долги

На Украина приняли решение отказаться от выплат по долгам до конца текущего года. Такое положение прописано в нормативном правовом акте, который внес соответствующие изменения в одну из статей страны «О государственном бюджете».

Документ, одобренный депутатами Верховной Радой, приостанавливает один из пунктов бюджетного кодекса незалежной. Речь идёт об отмене бесспорного списания денег на основании решения судов, сообщают argumenti.ru. Приостановка выплат будет действовать до 1 января 20121 года.

Между тем, в министерстве финансов Украины не исключают, что весь государственный бюджет на текущий год будет пересмотрен. Как заявил глава ведомства Сергей Марченко, основной финансовый документ страны верстался в марте, поэтому трудно сказать, что произойдёт до сентября, а также в четвертом квартале. Глава Минфина, в частности, не исключил новой волны коронавирусной инфекции.

