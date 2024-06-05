На Украине произошел скандал, связанный с торговлей органами бойцов ВСУ

На Украине набирает обороты новый скандал, связанный с торговлей человеческими органами, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на местные СМИ.

Речь об их продаже в страны Запада. Стало известно о масштабной схеме, в которую был вовлечен бывший замминистра здравоохранения. Также фигурируют врачи центральной больницы Киева и прочие клиники.

Как выяснило следствие, органы извлекались у раненых солдат, которые находились в беспомощном состоянии. Их родственники уже добились медэкспертизы.

