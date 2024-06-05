На Украине произошел скандал, связанный с торговлей органами бойцов ВСУ
5 июня 202401:32
На Украине набирает обороты новый скандал, связанный с торговлей человеческими органами, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на местные СМИ.
Речь об их продаже в страны Запада. Стало известно о масштабной схеме, в которую был вовлечен бывший замминистра здравоохранения. Также фигурируют врачи центральной больницы Киева и прочие клиники.
Как выяснило следствие, органы извлекались у раненых солдат, которые находились в беспомощном состоянии. Их родственники уже добились медэкспертизы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru