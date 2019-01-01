На Украине произошел «антиконституционный переворот»
Экс-председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук назвал свою отставку «антиконституционным переворотом», сообщает РИА «Новости».
14 мая большинство судей КС проголосовали за снятие Шевчука с должности председателя и судьи.
Новым председателем Конституционного суда стала Наталья Шаптала.
Шевчук обвинил бывших коллег в тяжком преступлении, связанном со «свержением конституционного строя». Он также заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы.
Конституционный суд Украины — единственный орган конституционной юрисдикции на Украине, задачей которого является гарантирование верховенства Конституции Украины как Основного Закона государства на всей территории Украины. Начал деятельность по новой Конституции 18 октября 1996 года.
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