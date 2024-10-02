На Украине приостановили проезд через КПП на границе с Румынией
Пропускные операции приостановили на пункте «Орловка» на границе Украины и Румынии. Об этом сообщили в украинской таможенной службе.
«В пункте пропуска... осуществляются мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки. Пропускные операции временно приостановлены до 11.00», — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.
Таможенная служба указала, что сообщит дополнительно о возобновлении пропускных операций на КПП.
Ранее координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что в Одесской области близ границы с Румынией были поражены терминал и паром с военным грузом. При этом на пароме могли находиться иностранные наемники, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru