На Украине пригрозили России несуществующим ракетным комплексом
России стоит «бояться» находящегося в разработке украинского ракетного комплекса «Сапсан». Об этом пишет политический эксперт Тарас Загородний в своей колонке для издания «Главред».
«[Президент РФ Владимир] Путин забывает, что, если Украина полноценно запустит собственную ракетную программу, у нас и так будут ракеты дальностью около тысячи километров, их мы и так сможем разместить. <...> У Украины и без членства в НАТО есть ракеты, способные достичь центральной части России за 7-10 минут. У нас уже имеются наработки, есть производство. В частности, у Украины есть ракетный комплекс "Сапсан", который является аналогом "Искандера"», — считает Загородний.
Эксперт добавил, что «ничто не сдерживает» Киев от строительства ракет малой и средней дальности, так как Украина получила разрешение от США на подобное вооружение.
Политолог подчеркивает, что Украине необходимо заботиться о своей безопасности, и нет «ничего, что бы связывало руки» украинской стороне в части создания оружия.
Кроме того, Загородний считает, что украинские специалисты способны сконструировать собственную систему противоракетной обороны на уровне израильского «Железного купола».
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