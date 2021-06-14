На Украине пригрозили России несуществующим ракетным комплексом

России стоит «бояться» находящегося в разработке украинского ракетного комплекса «Сапсан». Об этом пишет политический эксперт Тарас Загородний в своей колонке для издания «Главред».

«[Президент РФ Владимир] Путин забывает, что, если Украина полноценно запустит собственную ракетную программу, у нас и так будут ракеты дальностью около тысячи километров, их мы и так сможем разместить. <...> У Украины и без членства в НАТО есть ракеты, способные достичь центральной части России за 7-10 минут. У нас уже имеются наработки, есть производство. В частности, у Украины есть ракетный комплекс "Сапсан", который является аналогом "Искандера"», — считает Загородний.

Эксперт добавил, что «ничто не сдерживает» Киев от строительства ракет малой и средней дальности, так как Украина получила разрешение от США на подобное вооружение.

Политолог подчеркивает, что Украине необходимо заботиться о своей безопасности, и нет «ничего, что бы связывало руки» украинской стороне в части создания оружия.

Кроме того, Загородний считает, что украинские специалисты способны сконструировать собственную систему противоракетной обороны на уровне израильского «Железного купола».

