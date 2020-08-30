На Украине предсказали катастрофу страшнее Чернобыля
Загрязненная вода из брошенных на Донбассе шахт может оказаться в Азовском и Черном морях и привести к экологической катастрофе страшнее и масштабнее чернобыльской аварии. Так считает первый заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин. Об этом он заявил в интервью «Страна.ua».
По словам Фокина, из-за разрушенной инфраструктуры Донбасса многие шахты затоплены, «брошены на произвол судьбы», переполнены водонакопители. Фокин призывал как можно скорее организовывать работы по их очистке. В противном случае загрязненная вода окажется во всех местных реках и озерах, а затем - в Азовском и Черном море, предупредил он.
«Многие закрывают глаза на это, но надвигающееся бедствие может стать неизмеримо большим, чем чернобыльская авария», — цитирует Фокина РИА Новости.
Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Из-за взрыва энергоблока № 4 произошло радиационное заражение окружающей среды, которое повлияло на территории многих современных стран, включая Украину, Россию, Белоруссию и часть европейской территории.
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