На Украине предсказали катастрофу страшнее Чернобыля

По словам Фокина, из-за разрушенной инфраструктуры Донбасса многие шахты затоплены, «брошены на произвол судьбы», переполнены водонакопители. Фокин призывал как можно скорее организовывать работы по их очистке. В противном случае загрязненная вода окажется во всех местных реках и озерах, а затем - в Азовском и Черном море, предупредил он.

«Многие закрывают глаза на это, но надвигающееся бедствие может стать неизмеримо большим, чем чернобыльская авария», — цитирует Фокина РИА Новости.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Из-за взрыва энергоблока № 4 произошло радиационное заражение окружающей среды, которое повлияло на территории многих современных стран, включая Украину, Россию, Белоруссию и часть европейской территории.

