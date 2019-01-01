На Украине подписал закон о химической кастрации педофилов

Спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов, принятый парламентом Украины 11 июля, сообщает RT.

Теперь документ должны направить на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Мера не будет применяться к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 и свыше 65 лет.

Химическая кастрация — введение медицинских препаратов, уменьшающих либидо и сексуальную активность.

