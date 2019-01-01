Украина
Химическая кастрация — введение медицинских препаратов, уменьшающих либидо и сексуальную активность.
На Украине подписал закон о химической кастрации педофилов
19 июля22:10
Спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов, принятый парламентом Украины 11 июля, сообщает RT.
Теперь документ должны направить на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Мера не будет применяться к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 и свыше 65 лет.
Химическая кастрация — введение медицинских препаратов, уменьшающих либидо и сексуальную активность.
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Фото: facebook.com
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