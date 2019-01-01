На Украине отменили телемост с Россией из-за угроз

Руководство украинского телеканала NEWSONE приняло решение отменить телемост с Россией из-за угроз физической расправы. Соответствующий комментарий размещён на сайте канала. В частности отмечается, что отмена вызвана «угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании рядом украинских партий», отмечает RT.

Телемост был запланирован на 12 июля между студиями канала «Россия 1» в Москве и NewsOne в Киеве. Совет национальной безопасности и обороны Украины назвал такие планы провокацией.

Украинские радикалы выдвинули ультиматум президенту Владимиру Зеленскому. Как передает Ura.ru, они дали ему 24 часа на то, чтобы исключить возможность проведения такого телемоста. С соответствующим заявлением выступил депутат Верховной Рады и лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий.

В свою очередь, сам Зеленский назвал российско-украинский телемост опасным пиар-ходом перед выборами в парламент. Как сообщает «ФедералПресс», об этом президент Украины заявил в видеообращении на своей странице в Facebook. При этом, в этой же речи Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры в Минске с участием западных лидеров, в частности, президента США, премьера Великобритании и канцлера Германии.

