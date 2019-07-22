На Украине объявили об исчезновении генпрокурора Луценко
Генеральный прокурор Украины Юрия Луценко исчез из страны. Об этом рассказал адвокат бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов. Ранее он занимал должность первого заместителя главы президентской администрации. Как утверждает в соцсетях Портнов, сейчас обязанности главы надзорного ведомства исполняет первый заместитель Луценко Дмитрий Сторожук.
«Друзья, информирую, что генеральный прокурор Луценко куда-то исчез. С сегодняшнего дня обязанности генерального прокурора исполняет Сторожук», — цитирует РЕН ТВ пост Портнова в Facebook.
Сразу после этого сообщения пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган опровергла утверждение об исчезновении своего шефа. В том же Facebook она написала, что Луценко и вместе с ней находятся в официальном отпуске, передает RT. «А вот наши враги исчезнут, как роса на солнце», — добавила Сарган.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении уволить Луценко из Генпрокуратуры, а также активизировать антикоррупционную активность, добиваясь судебных исков против причастных к этим преступлениям. В свою очередь, бывший министр обороны Украины и глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко призвал арестовать Луценко в связи с делом о «Евромайдане».
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