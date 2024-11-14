На Украине объявили эвакуацию семей с детьми из 16 населенных пунктов

Обязательную эвакуацию семей с детьми объявили в 16 населенных пунктах на подконтрольной Киеву части Волновахского района Донецкой Народной Республики. Об этом заявили в проукраинской областной военной администрации.

«Утвердили решение о проведении... эвакуации принудительным способом детей с родителями, лицами, их заменяющими, или другими законными представителями из населенных пунктов Великоновоселковской поселковой территориальной общины», —указано в сообщении.

Эвакуация будет проводиться в том числе в Большой Новоселке, Андреевке, Золотой Ниве, Новоукраинке, Отрадном, Алексеевке, Петропавловке, Шевченкове.

Ранее директор одной из украинских дистанционных школ Владимир Страшко рассказал, что жители страны стараются вывезти девочек школьного возраста за рубеж на фоне опасений о возможной мобилизации женщин в армию или на тыловые работы, пишет Ura.ru.

