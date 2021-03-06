На Украине назвали сроки отключения от российской энергосистемы
Объединенная энергетическая система Украины отделится от российской и белорусской систем в 2022 году. Об этом в ходе онлайн-встречи с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом заявил и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко.
«После этого, в 2023 году, произойдет полная синхронизация с ENTSO-E (сетью системных операторов передачи электроэнергии Европы — прим. ред.)», — цитирует Витренко РИА Новости.
Присоединение Украины к европейской системе обеспечит демонополизацию электроэнергетического рынка страны, а также поможет внедрить действенные и прозрачные правила и процедуры по европейскому образцу.
Кроме того, Витренко указал на задачи, которые поспособствуют ускорению синхронизации, в частности, модернизацию генерирующего оборудования и сетей Украины.
По словам министра, власти страны осознают проблему с поставками электроэнергии из Европы при пиковых нагрузках, поэтому рассматривают возможность строительства новых генерирующих мощностей для удовлетворения потребности страны.
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