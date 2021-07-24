На Украине назвали способ спасти газотранспортную систему страны
Украине необходимо стать «газовым хабом» Европы, чтобы сохранить стабильность газотранспортной системы (ГТС) после завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук.
Как отметил парламентарий в эфире телеканала «Наш», в отсутствие достаточного количества топлива украинская ГТС перестанет функционировать.
«Один из наипростейших сценариев того, что мы можем сделать, — это стать газовым хабом для Европы, используя другие газопроводы», — подчеркнул Камельчук.
В качестве примера депутат назвал возможные поставки турецкого газа из Ирана или Азербайджана, либо сжиженного природного газа из Катара.
Камельчук считает, что в решении этой проблемы Украине «вообще ничего не мешает», при этом депутат не смог ответить на вопрос о уже сделанных в этом направлении шагах.
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