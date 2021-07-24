На Украине назвали способ спасти газотранспортную систему страны

Украине необходимо стать «газовым хабом» Европы, чтобы сохранить стабильность газотранспортной системы (ГТС) после завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук.

Как отметил парламентарий в эфире телеканала «Наш», в отсутствие достаточного количества топлива украинская ГТС перестанет функционировать.

«Один из наипростейших сценариев того, что мы можем сделать, — это стать газовым хабом для Европы, используя другие газопроводы», — подчеркнул Камельчук.

В качестве примера депутат назвал возможные поставки турецкого газа из Ирана или Азербайджана, либо сжиженного природного газа из Катара.

Камельчук считает, что в решении этой проблемы Украине «вообще ничего не мешает», при этом депутат не смог ответить на вопрос о уже сделанных в этом направлении шагах.

