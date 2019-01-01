На Украине назвали провокацией Порошенко флаг вермахта над позициями в Донбассе

Укрaинские военные из бaтaльонa «Aзов» вывесили нa своих позициях в Донбaссе флaг вооруженных сил нaцистской Гермaнии. Об этом сообщил военный корреспондент министерствa обороны сaмопровозглaшенной Донецкой нaродной республики. По его предположению, это нaмереннaя провокaция в преддверии 9 Мaя.

Украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН рассказал о снижении нацистских настроений на Украине, которое подтвердили, по его мнению, результаты выборов президента.

«Это событие (флаг над позициями «Азова»- прим. НСН) надо рассматривать как какую-то провокацию со стороны клана бывшего президента Петра Порошенко и тех, кто за ним стоит. Именно они заинтересованы в нагнетании нацистских настроений. Если бы националистические настроения росли, то избрали бы не Владимира Зеленского, а Петра Порошенко, который использовал нацистскую риторику и символику. Победил с троекратным преимуществом Зеленский. Это означает, что проголосовали за русский язык как второй государственный. Проголосовали за то, чтобы закончить войну на Донбассе – чтобы не разжигать ее, не вести наступательные действия. Проголосовали за то, чтобы искать компромиссы с Российской Федерацией. Таким образом, юг, восток, центральная Украина, да и большая часть западной на сегодня ориентированы на более-менее спокойную модель развития, без ультранацистского радикализма», - заявил Соскин.