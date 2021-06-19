На Украине назвали повод для пересмотра Минских соглашений

Выдача российских паспортов жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса является «фундаментальной вещью» относительно изменения условий Минских соглашений. Об этом на брифинге заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«630 тысяч паспортов, выданных РФ, <...> — это повод для того, чтобы начинать переговоры», — цитирует секретаря Совбеза агентство УНИАН.

По словам Данилова, выполнить Минские соглашения в их нынешнем виде невозможно.

Президент РФ Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ, упрощающий порядок получения российских паспортов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. С начала действия документа паспорта РФ получили более полумиллиона жителей Донбасса.

