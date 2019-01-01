На Украине могут пройти очередные внеочередные выборы

В Офисе президента Украины рассматривают возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления, сообщил представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

Очередные местные выборы на Украине должны состояться в 2020 году, сообщает «Интерфакс».

Сельские, поселковые, городские советы являются органами местного самоуправления, представляющими соответствующие территориальные общины и осуществляющими от их имени и в их интересах функции и полномочия местного самоуправления, определённые Конституцией Украины, законами.

