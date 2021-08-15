На Украине мэр Кривого Рога найден мертвым
Мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили мертвым во дворе собственного дома. Об этом сообщил украинский политик Вадим Рабинович на своей странице в Facebook.
Известно, что тело мэра обнаружено на веранде дома, рядом с ним - охотничье ружье. Других подробностей не сообщается.
Смерть Павлова подтвердил губернатор Днепропетровской области Украины Валентин Резниченко.
«Пока не понятно, убийство или самоубийство. На место выехала оперативная группа следователей», — отметила Резниченко в беседе с strana.ua.
Украинским правоохранителям предстоит выяснить причины и обстоятельства смерти мэра Кривого Рога.
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