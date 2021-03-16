На Украине экс-главу ЛНР заочно приговорили к пожизненному заключению
Суд города Днепра заочно приговорил бывшего главу самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого к пожизненному заключению по делу о крушении военного самолета Ил-76. Об этом сообщает телеканал «Открытый».
Отмечается, что суд вынес приговор по делу о теракте. Помимо Плотницкого, пожизненные сроки получили командиры отрядов ополчения ЛНР Андрей Патрушев и Александр Гуреев, сообщают Известия.
Согласно решению суда, Плотницкий, Патрушев и Гуреев должны выплатить по 500 тысяч гривен родственникам погибших при крушении Ил-76.
Самолет Ил-76 вооруженных сил Украины был сбит в июне 2014 года неподалеку от Луганска. В результате погибли 40 десантников и 9 членов экипажа.
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