На Украине автоматика вырубила атомный блок Ровенской АЭС
Атомный блок №3 АЭС в Ровно на западе Украины отключён, проинформировал председатель энергетического комитета Верховной рады Андрей Герус. По его сообщению в соцсетях, причиной отключения стало срабатывание аварийной автоматики. Произошло это накануне после восьми вечера.
Общая мощность функционирующих блоков «Энергоатома» республики упала до 7300 МВт. Ещё несколько месяцев назад на Украине работали блоки атомных электростанций совокупной мощностью 11 400 МВт. Это на 56% больше, чем на сегодня, уточнил Герус.
Глава комитета считает, что вышедшие из работы блоки «Энергоатома» можно будет заместить угольными электростанциями. Как отмечает RT, в феврале было объявлено об отключении четвёртого энергоблока Ровенской АЭС с целью проведения текущего планового ремонта. Тогда же произошло внезапное отключение третьего энергоблока по непонятной причине.
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