На металлолом. Депутат о судьбе украинских кораблей после возвращения из России
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН рассказал о дальнейшей судьбе арестованных Россией в Керченском проливе украинских кораблей.
Россия готовa вернуть Украине мaлые бронировaнные кaтерa «Бердянск» и «Никополь», a тaкже буксир «Яны Кaпу», которые были зaдержaны 25 ноября 2018 годa после инцидентa в Керченском проливе. Корaбли плaнируется передaть до саммитa в «нормандском формaте», который зaплaнировaн нa 9 декaбря, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на информировaнные источники.
Принципиaльное решение уже принято, и стрaны нaходятся нa финaльной стaдии переговоров. В обсуждениях принимaют учaстие силовые ведомствa и МИДы России и Укрaины. Соглaсовывaются место и время передaчи судов — Известия пишут, что это произойдет точно не в порту.
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН предположил, что корабли, задержанные Россией 25 ноября 2018 годa, будут сданы на Украине на металлолом.
«Для России корабли являлись доказательствами агрессии со стороны Украины. Теперь необходимость в них после проведения следственных действий отпала, и мы готовы передать корабли соответствующим образом Украине. Они не нужны нам. Думаю, и Украина переплавит их на металлолом. Не думаю, что они их куда-то в музей поставят, на какой-то постамент», - отметил депутат.
Парламентарий ожидает, что Украина после получения арестованных кораблей найдет новые информационные поводы для защиты собственных позиций в произошедшем конфликте в Керченском проливе по подсказке западных союзников.
«Украина будет подогревать провокационные действия со своей стороны в отношении России. Будет выдавать желаемое за действительное. Думаю, способствовать этому будут и страны Запада. Украина должна понимать, что с ее стороны была совершена агрессия, подстрекаемая бывшим президентом Порошенко.
Если Зеленский хочет с чистого листа начать отношения с нашей страной, то, конечно, ему надо пересмотреть отношение к событиям в Керченском проливе с деструктивных на конструктивные», - посоветовал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне.
Ранее заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов в беседе с НСН отметил политизированность заявлений официальных представителей Украины по поводу нахождения кораблей страны в России. Дипломат предположил наличие скрытого умысла в обвинениях украинских дипломатов своих коллег в России.
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