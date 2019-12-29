На Донбассе завершен обмен пленными

Между Украиной и ДНР завершился обмен военнопленными. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в беседе с НСН рассказал подробности обмена пленными между Донбассом и Украиной.