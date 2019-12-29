На Донбассе завершен обмен пленными
29 декабря 201915:57
Между Украиной и ДНР завершился обмен военнопленными. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в беседе с НСН рассказал подробности обмена пленными между Донбассом и Украиной.
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ФОТО: РИА Новости
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