На Донбассе завершен обмен пленными

29 декабря 201915:57

Между Украиной и ДНР завершился обмен военнопленными. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в беседе с НСН рассказал подробности обмена пленными между Донбассом и Украиной.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Война В ДонбассеДонбассПленныеУкраина