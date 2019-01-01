МВД Украины отправило спецназ в Донецкую область

Министерство внутренних дел Украины отправило резервы групп специального назначения Национальной полиции из состава сил авиаподдержки в город Покровск Донецкой области, где проходит акция протеста у окружной избирательной комиссии, сообщает РИА «Новости».

Наблюдатели в окружной избирательной комиссии №50 сообщили о нарушениях в ходе выборов. После чего у здания избиркома началась акция протеста. Ее участники установили палатки, стали приносить шины.

Покровск (с 1964 года до 2016 года — Красноармейск)— город областного значения в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и центр Покровской агломерации.

