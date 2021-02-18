Музыкантов «Хора Турецкого» на Украине сочли угрозой нацбезопасности
Новых музыкантов из «Хора Турецкого» внесли на Украине в список лиц, несущих угрозу национальной безопасности. Решение приняло министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности (СБУ).
В перечень добавлены Борис Горячев и Евгений Кульмис. Ранее в чёрном списке значились девять музыкантов этого коллектива, включая руководителя, Михаила Турецкого. В общей сложности в перечень включены имена 178 человек, в основном, россиян.
По мнению Киева, нацбезопасности, в частности, угрожают режиссёры Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, певцы Александр Розенбаум, Лев Лещенко, актрисы Валентина Талызина, Наталья Варлей, президент Российской академии художеств Зураб Церетели и другие.
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