Музыкантов «Хора Турецкого» на Украине сочли угрозой нацбезопасности

Новых музыкантов из «Хора Турецкого» внесли на Украине в список лиц, несущих угрозу национальной безопасности. Решение приняло министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности (СБУ).

В перечень добавлены Борис Горячев и Евгений Кульмис. Ранее в чёрном списке значились девять музыкантов этого коллектива, включая руководителя, Михаила Турецкого. В общей сложности в перечень включены имена 178 человек, в основном, россиян.

По мнению Киева, нацбезопасности, в частности, угрожают режиссёры Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, певцы Александр Розенбаум, Лев Лещенко, актрисы Валентина Талызина, Наталья Варлей, президент Российской академии художеств Зураб Церетели и другие.

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ФОТО: пресс-служба Хора Турецкого
ТЕГИ:УкраинаМузыкантыМихаил Турецкий
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