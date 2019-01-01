Москалькова попросила освободить Вышинского под подписку о невыезде

С просьбой рассмотреть возможность освобождения из-под стражи руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского под подписку о невыезде к суду обратилась уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сегодня стало известно, что украинский омбудсмен Людмила Денисова попросила руководство МВД Украины обеспечить участие Татьяны Москальковой в судебном заседании по делу Кирилла Вышинского. Дело руководителя портала РИА Новости Украина сегодня рассмотрит Подольский районный суд Киева.

Журналист был задержан в Киеве 15 мая прошлого года. Его подозревают в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и в государственной измене.

Ранее НСН писала, что немедленного освобождения Вышинского в сентябре прошлого года требовали в Международной федерации журналистов. По словам её президента Филиппа Лерута, арест Вышинского является проявлением цензуры, которое противоречит ключевому принципу демократии о свободе прессы.



