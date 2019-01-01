Москалькова опровергла договоренность об освобождении украинских моряков

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова не подтвердила информацию своей украинской коллегии Людмилы Денисовой о якобы достижении договоренности об освобождении моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе.

Как пояснила Москалькова, украинский омбудсмен обратилась через министерство иностранных дел в Федеральную службу безопасности с просьбой изменить меру пресечения морякам с содержания в СИЗО на поручительства. Денисова также предложила себя в качестве поручителя. Однако, как подчеркнула Москалькова, ни о каких решениях по этому вопросу ей не известно, передает ТАСС.

Как отмечает «Свободная пресса», ранее Людмила Денисова заявила, что договоренности о возвращении арестованных в России украинских моряков достигнуты. По её словам документы уже оформляются. Ранее в этом месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможное возвращение на родину моряков может стать шагом для возобновления диалога между Москвой и Киевом.

