Мосгорсуд продлил арест украинских моряков

Московский городской суд признал законным продление ареста до 24 июля всех украинских моряков, задержанных 25 ноября прошлого года за незаконное пересечение государственной границы в Керченском проливе. Таким образом, Мосгорсуд принял решение отклонить апелляцию адвокатов на соответствующее решение Лефортовского райсуда российской столицы, передает RT.

Ранее Москва заявила, что не намерена менять свою позицию по инциденту в Керченском проливе, несмотря на решение Международного трибунала ООН по морскому праву, который постановил освободить украинских моряков.

