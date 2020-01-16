Мишустин попал в базу украинского «Миротворца»

Руководитель Федеральной налоговой службы РФ, кандидат на пост председателя правительства Михаил Мишустин включён в базу скандально-известного украинского сайта «Миротворец». В обосновании внесения его в чёрный список ресурса говорится, что Мишустин нарушил госграницу Украины при поездке в Крым, сообщают «Известия».

«Миротворец» публикует сведения о журналистах, политиках, актёрах, певцах, деятелей культуры. Поводом для попадания в базу достаточно мнения организаторов сайта о том, что они угрожают национальной безопасности Украины или не согласны с официальным Киевом по некоторым вопросам, в том числе о государственной принадлежности Крыма.

