Мишустин попал в базу украинского «Миротворца»
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ, кандидат на пост председателя правительства Михаил Мишустин включён в базу скандально-известного украинского сайта «Миротворец». В обосновании внесения его в чёрный список ресурса говорится, что Мишустин нарушил госграницу Украины при поездке в Крым, сообщают «Известия».
«Миротворец» публикует сведения о журналистах, политиках, актёрах, певцах, деятелей культуры. Поводом для попадания в базу достаточно мнения организаторов сайта о том, что они угрожают национальной безопасности Украины или не согласны с официальным Киевом по некоторым вопросам, в том числе о государственной принадлежности Крыма.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Член рабочей группы по изменениям в Конституцию рассказал о приоритетных вопросах
- Китай и США назвали «сиамскими близнецами» в торговых отношениях
- В РАН рассказали, зачем Европе военная независимость от США
- «Справедливая Россия» одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьера
- Мишустин попал в базу украинского «Миротворца»