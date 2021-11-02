Министр экономики Украины Любченко подал в отставку

Первый вице-премьер, министр экономики Украины Алексей Любченко подал в отставку. Заявление направлено в аппарат Верховной Рады. Об этом сообщил представитель кабинета министров в парламенте незалежной Тарас Мельничук.

Любченко был назначен на свою должность в мае текущего года. До этого он возглавлял Государственную налоговую службу.

Тем временем ультранационалист Дмитрий Ярош, заочно арестованный в России по решению суда, назначен на должность советника главнокомандующего вооружёнными силами Украины Валерия Залужного. Об этом сам праворадикал сообщил через соцсети.

Ранее Ярош призвал ВСУ продолжить наступление в Донбассе после захвата населённого пункта Старомарьевка на линии разграничения.

