Министр экономики Украины Любченко подал в отставку
Первый вице-премьер, министр экономики Украины Алексей Любченко подал в отставку. Заявление направлено в аппарат Верховной Рады. Об этом сообщил представитель кабинета министров в парламенте незалежной Тарас Мельничук.
Любченко был назначен на свою должность в мае текущего года. До этого он возглавлял Государственную налоговую службу.
Тем временем ультранационалист Дмитрий Ярош, заочно арестованный в России по решению суда, назначен на должность советника главнокомандующего вооружёнными силами Украины Валерия Залужного. Об этом сам праворадикал сообщил через соцсети.
Ранее Ярош призвал ВСУ продолжить наступление в Донбассе после захвата населённого пункта Старомарьевка на линии разграничения.
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