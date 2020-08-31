«Микробы и бактерии»: Зеленский наехал на «Слуг народа» из-за рейтинга

Президент Украины Владимир Зеленский обрушился с резкой критикой в адрес своих однопартийцев. В ходе выступая на съезде партии «Слуга народа» он сравнил некоторых народных депутатов своей политической структуры «микроорганизмами».

Действующий украинский лидер напомнил собравшимся, что возможность попасть на политический Олимп им дал его рейтинг на прошлогодних президентских выборах. «Некоторые оказались в партии в качестве микробов и бактерий, принося существенный вред здоровому организму», — цитирует «Свободная пресса» Зеленского.

Большинство политических комментаторов незалежной выражают мнение, что президент неизбежно начал отмежёвываться от «Слуги народ» в связи с обвальным падением рейтинга партии, особенно на Юго-Востоке страны. Поддержка народом самого Зеленского также серьёзно упала, что грозит ему катастрофической потере значительной части электората.

Главные претензии к Зеленскому заключаются в его фактическом бездействии на президентском посту в решении ключевых вопросов, в том числе, установления мира в Донбассе и борьбы с насилием радикалов в обществе.

5 сентября на Украине официально стартует предвыборная кампания

